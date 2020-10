F1: Gran Premio Imola, da lunedì aperta biglietteria circuito

In vista del Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1, in programma sul circuito di Imola dal 31 ottobre al primo novembre sarà possibile acquistare i biglietti per le tribune non solo on line sul sito di Ticketone - come avvenuto sino ad ora - ma, da lunedì, anche alla biglietteria dell'Autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

Nel dettaglio la biglietteria sarà aperta da lunedì fino alla giornata del 25 ottobre compresa, non essendo previsto l'acquisto in loco nella settimana del Gran Premio.

In ottemperanza alle disposizioni anti covid 19, l'accesso alla sede della biglietteria sarà consentito in maniera contingentata. Inoltre, per le stesse prescrizioni, non saranno emessi biglietti cartacei in loco: questi saranno inviati tramite mail in formato digitale. I biglietti sono nominativi, pertanto al momento dell'acquisto sarà necessario comunicare i dati personali e mail di recapito.