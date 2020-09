Iveco: commessa record, 100 camion a gas in Sud America

Iveco, brand di Cnh Industrial nella commercializzazione e produzione di veicoli alimentati da combustibili alternativi, si è aggiudicata una commessa record per la consegna di 100 camion Stralis Natural Power alimentati a gas naturale compresso (Gnc) a Nrg Argentina, fornitore dell'industria petrolifera e del gas. La commessa costituisce la più vasta del suo genere nel continente sudamericano.

In aggiunta, Nrg Argentina ha acquistato 100 contratti di manutenzione per i mezzi, che consentiranno a Iveco di contribuire allo sviluppo di un esclusivo centro di assistenza e manutenzione nella provincia di Río Negro, nell'Argentina centrale, dove si trova anche il quartier generale di Nrg Argentina.

"Continuiamo a offrire ai nostri clienti argentini una soluzione sostenibile dal punto di vista economico e ambientale.

Questa vendita rappresenta un importante passo avanti per Iveco e per il mercato locale, in quanto risponde ad un cambiamento della matrice energetica nel nostro Paese. Inoltre, la vendita di 100 contratti di manutenzione testimonia l'impegno di Iveco non solo nell'offrire un prodotto, ma anche nel fornire soluzioni per l'assistenza alle flotte", ha commentato Marcio Querichelli, responsabile Iveco Sud America.