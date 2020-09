Auto: da pista a strada, Sara Safe Factor fa tappa in Sicilia

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico ex Formula 1 che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente - ne ha già incontrati oltre 118.000 - l'importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un'auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi.

Il Sara Safe Factor è un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell'educazione stradale dei giovani, nato dall'impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni - Compagnia Assicuratrice ufficiale dell'ACI - in collaborazione con ACI Sport e l'Automobile Club di Trapani.

Domani il Sara Safe Factor fa tappa a Marsala: nel pieno rispetto delle misure previste per l'emergenza Covid-19 l'incontro si svolgerà in due turni, a partire dalle ore 8,30 presso Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore A.Damiani, dove gli studenti oltre al pilota Montermini, incontreranno Giovanni Pellegrino, Presidente AC Trapani, il Dr.

Enzo Menfi, Delegato per il Distretto Sicilia del Lions Club, a portare il saluto sarà il Dirigente dell'Istituto.

Il pilota Andrea Montermini porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita.

Per mettere in pratica quanto appreso, al termine della lezione in ragazzi già in possesso di patente potranno effettuare un test drive sulle auto elettriche messe a disposizione da Newtron, la prima azienda europea, italiana al 100%, certificata dal Ministero dei Trasporti come costruttore di sistemi di riqualificazione elettrica.