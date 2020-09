Nissan EV Care per avvicinare clienti a mobilità elettrica

Un programma pensato ad hoc per i clienti che intendono avvicinarsi all'offerta di servizi legati al mondo della mobilità elettrica. In occasione della 'prima' dal vivo del nuovo crossover coupé Nissan Ariya, la casa nipponica ha svelato i dettagli del programma EV-Care che sarà disponibile presso la rete concessionaria a partire dal primo ottobre e si articola su tre aspetti fondamentali:test drive di 48 ore per i potenziali clienti, infrastruttura di ricarica ed un'app dedicata Nissan Charge. Nel dettaglio, per la prima volta, i clienti hanno la possibilità di provare Nissan Leaf per 48 ore, un tempo congruo a prendere confidenza con le emozioni e i vantaggi offerti da un veicolo 100% elettrico. Il test drive si prenota on line sul sito www.nissan.it, inserendo i propri dati e inoltrando la richiesta. Entro breve, un operatore Nissan richiamerà il cliente per fissare le date della prova e il ritiro della vettura presso l'ampia rete di concessionari italiani.



La scelta di estendere la durata del test drive è finalizzata soprattutto a dimostrare quanto sia agile e facile stare al volante di Nissan Leaf, in virtù del suo motore sempre pronto e brillante, al baricentro basso e alla guidabilità fluida. In 48 ore è inoltre possibile provare la Leaf nel contesto locale: accedere liberamente alle ZTL delle città italiane, poter usufruire gratuitamente dei parcheggi con strisce blu e ricaricare le batterie presso la ricarica domestica e presso le colonnine pubbliche. La durata del test drive consente di sperimentare anche le tecnologie che rendono la guida più sicura e confortevole: l'Intelligent Cruise Control che mantiene la vettura alla giusta distanza dal veicolo che precede o l'e-Pedal che permette di accelerare e decelerare, utilizzando un solo pedale, mentre recupera energia elettrica. Non solo test drive di prova ma anche la possibilità di usufruire dell'installazione gratuita della wallbox di ricarica presso la propria abitazione, garage condominiale o box, all'acquisto di una nuova vettura Nissan Leaf. I clienti possono inoltre accedere gratuitamente all'applicazione Nissan Charge, che permette di individuare circa 9.000 punti di ricarica distribuiti sul territorio nazionale. Una grande comodità per chi utilizza la vettura sia in città che per lunghi viaggi.



Il programma è stato svelato dal nuovo presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, nel corso della presentazione - alla stampa italiana - del nuovo Nissan Ariya, primo crossover coupé totalmente elettrico di Nissan che sfoggia in anteprima assoluta il nuovo logo Nissan. Sviluppato su una nuova piattaforma EV, Nissan Ariya si distingue per il design innovativo di esterni e interni, la tecnologia e-4ORCE e gli avanzati sistemi di guida autonoma e connettività. Nissan Ariya offre un'accelerazione potente e una guida fluida e silenziosa, oltre a interni accoglienti e lussuosi tipici di una lounge. Le funzioni di guida autonoma, l'assistente vocale personale e gli avanzati sistemi di connettività aumentano la sicurezza su strada e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri.



Con cinque versioni per il mercato europeo, batterie da 63kWh e 87 kWh, due o quattro ruote motrici e percorrenze medie da 340 km a 500 km (in base al ciclo combinato WLTP, soggetto a omologazione), Nissan Ariya è il partner perfetto per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi.