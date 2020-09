E' stato riaperto al traffico il colle del Gran San Bernardo, al confine tra Valle d'Aosta e Vallese (Svizzera), chiuso dalla serata di venerdì a causa di una nevicata. "In accordo con il gestore svizzero e valutate le condizioni meteo - comunica Anas - è stata ripristinata la circolazione in piena sicurezza".

In vista delle nevicate attese, il colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Savoia (Francia), è chiuso dal pomeriggio di venerdì fino alle ore 8 di lunedì.