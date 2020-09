In monopattino fa 10 chilometri in A14, fermato da Polstrada

Doveva sostenere - a suo dire - un colloquio di lavoro nella vicina Cesena e così, per arrivare in orario, ha pensato bene di imboccare la A14 in direzione Bologna a bordo di un monopattino elettrico. Protagonista della vicenda un giovane di 20 anni, residente a Rimini, intercettato dalla Polizia Stradale e sanzionato per avere circolato in autostrada con un veicolo non ammesso dal codice della strada.

A far scattare l'intervento di poliziotti - questa mattina - sono state le segnalazioni di diversi automobilisti stupiti nel vedere il giovane percorrere la corsia di emergenza dell'A14 subito dopo il casello di Rimini Nord. Raggiunto da una pattuglia della Polstrada di Forlì, dopo avere percorso una decina di chilometri, il giovane è stato accompagnato all'area di servizio Rubicone Est.

Agli agenti il ragazzo in monopattino ha spiegato di aver percorso l'autostrada sostenendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver imboccato l'autostrada per poter arrivare in orario. Il ventenne è stato sanzionato per il suo comportamento mentre il veicolo è stato sequestrato così da svolgere tutti gli accertamenti del caso.