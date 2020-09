Dacia rinnova per altri tre anni partnership con Udinese Calcio

La partnership tra Udinese e Dacia proseguirà per i prossimi tre anni. L'annuncio è stato dato stamani assieme alla presentazione della terza maglia della formazione friulana.



La collaborazione risale al 2009, "ed è divenuta - spiegano le società - terreno d'incontro di due realtà che hanno sempre condiviso un Dna giovane e dinamico conseguendo successi nei rispettivi settori e affermandosi per valori quali generosità, concretezza, passione e dinamismo. Ed è proprio questa piena condivisione di valori alla base di una partnership così duratura e che può rinnovarsi ulteriormente per altri tre anni".



Diversi progetti sono stati lanciati in questi 11 anni registrando oltre 21 milioni di view delle varie activation, più di 2.600 ritorni stampa e circa 12.000 iscritti ai vari contest.



"Dacia continua a essere il brand di riferimento in tema di modelli accessibili e di acquisto intelligente - è stato ricordato da Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione & Immagine Renault Italia -, con un'offerta che si posiziona al miglior rapporto qualità-prezzo. Con la sua gamma di veicoli economici, e al tempo stesso ecologici, moderni, affidabili, robusti e abitabili, Dacia ha decretato oltre 10 anni fa un nuovo stile di consumo automobilistico".



"Dacia che si appresta a lanciare la sua vera e propria rivoluzione elettrica - ha aggiunto -: Dacia Spring Electric. Il modello, che rappresenterà il veicolo a zero emissioni più vantaggioso d'Europa, rientra nella visione del Gruppo Renault di offrire una mobilità sostenibile accessibile a tutti, pur rispettando i valori e la filosofia della Marca Dacia. Leggera e compatta, punterà ad un'autonomia di circa 200 km (Wltp), garanzia di una versatilità che consentirà un utilizzo urbano e periurbano senza ansia da ricarica".



"Oggi è una giornata importante per il nostro Club - ha commentato Stefano Campoccia, vice-presidente di Udinese Calcio - Con l'attuale rinnovo con Dacia nel 2023 arriveremo a ben 14 stagioni insieme, un successo strepitoso. La nostra è un'unione d'intenti trasversale abbinata a numerose iniziative di co-marketing".