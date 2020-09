Audi, partner di 'Care's' per sostenibilità ambientale

Per il quinto anno consecutivo Audi è al fianco di Care's, tra consapevolezza ambientale e approccio sostenibile. Il marchio dei quattro anelli è infatti anche quest'anno sponsor dell'evento creato da Norbert Niederkofler, chef pluristellato del Ristorante St Hubertus di San Cassiano, in programma da oggi a domenica a Brunico, mettendo a disposizione degli ospiti una flotta di dieci Audi e-tron Sportback, secondo modello a zero emissioni del marchio tedesco e membro della gamma che entro il 2025 potrà contare su venti vetture completamente elettriche.



Durante l'evento che vede la partecipazione, nel rispetto delle normative vigenti, di illustri chef confrontarsi sul rispetto dell'ambiente con un utilizzo etico e responsabile delle materie prime, verrà posta l'attenzione sul ruolo e l'impegno Audi a proposito di performance e stile che possono andare di pari passo con la sostenibilità ambientale. Nelle giornate dell'evento verrà inoltre installata una Audi e-tron charging station a Corvara, che servirà da hub di ricarica per le vetture a zero emissioni e che prenderà energia dai vicini impianti del Piz Boè, gestiti dal Consorzio Skicarosello Corvara, già partner Audi, e che sposa un modello di sviluppo turistico green oriented fondato sull'efficienza nell'uso delle risorse, le energie rinnovabili e l'high tech. l'impegno di Audi a proposito di mobilità sostenibile ha portato anche l'implementazione di colonnine di ricarica elettrica nei territori d'elezione dell'arco alpino (Alta Badia, Madonna di Campiglio, Cortina) grazie alla collaborazione con Enel X.