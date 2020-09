Amg Winter Experience, da gennaio 2021 corsi su ghiaccio

E' stato definito il programma che, dal gennaio 2021 in poi, riporterà i clienti della AMG Driving Academy nella città svedese di Arjeplog per gli emozionanti corsi di guida su neve e ghiaccio della AMG Winter Experience. Come in precedenza saranno organizzate esperienze di guida 'estreme' su un lago ghiacciato e sotto la supervisione di istruttori esperti e ambasciatori del marchio AMG del mondo del motorsport, i partecipanti avranno l'opportunità di migliorare le proprie capacità di guida utilizzando strade e superfici ghiacciate (su un'area di oltre 33,7 ettari) appositamente preparate per questi test nella Lapponia svedese.

La configurazione personalizzata dei corsi di formazione è possibile grazie ad una vasta gamma di pacchetti opzionali. Nel complesso i partecipanti impareranno a controllare il loro veicolo in situazioni estreme - ma in totale sicurezza - e a migliorare le loro capacità di guida senza, ovviamente, compromettere il divertimento. Assieme agli istruttori professionisti, saranno a disposizione in sessioni di formazione selezionate, i noti piloti da corsa e ambasciatori del marchio AMG come Maro Engel (secondo nel campionato britannico di Formula 3 nel 2007, ha gareggiato nel DTM e ha vinto la Coppa del Mondo GT a Macao e la 24 ore al Nurburgring), come Bernd Schneider (quattro titoli nel DTM. vincitore alla 24 Ore di Dubai e alla 24 Ore del Nurburgring su SLS AMG GT3) come Karl Wendlinger (in Formula 1 dal 1991 al 1995 ed è stato pilota del DTM dal 2002 al 2003. Dal 2012 è ambasciatore del marchio Mercedes-AMG in Austria) e come Bernd Maylaender (il il pilota ufficiale della safety car di Formula 1 dal 2001).La flotta delle auto Mercedes-AMG utilizzata per la AMG Winter Experience sulla neve e sul ghiaccio della Lapponia svedese comprende la A 45 S 4Matic +, la C 63 S Coupé, la CLA 45 S 4Matic + e la GT 63 S 4Matic + 4 porte Coupé.Previsti corsi per tutti i livelli di esperienza e competenza, dai principianti e conducenti molto esperti. Si parte dalla formazione Base - ideale per i principianti - per salire al corso Scoperta, in cui l'attenzione è rivolta alla guida sicura e alla conoscenza dei modelli Mercedes-AMG. Il livello Avanzato si basa sulle conoscenze di guida già acquisite non solo pe ampliarle, ma anche per arrivare alla perfetta padronanza di auto molto potenti in situazioni difficili, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni. Sono programmate anche la Settimana Avanzata (in cui i partecipanti possono affinare le proprie capacità di guida per un periodo di cinque giorni), la formazione Pro e la Settimana Professionale. Fino ad arrivare a quelli che sono considerati i 'master' della scuola, la formazione ''Master'' (ideale per piloti di grande esperienza) e il formato Pro Plus per portare la guida invernale al limite assoluto. Nell'impianto di Arjeplog si svolgono anche le entusiasmante gare di 'drift', la Race of Champs dove si sfidano i migliori allievi di vari round preliminari e corse spettacolari con l'AMG Ice Taxi dotato di speciali pneumatici chiodati. Per l'AMG Winter Experience sono previste opzioni di alloggio all'Hotel Silverhatten (4 stelle) e AMG Lodge (4 stelle) che è disponibile esclusivamente per i partecipanti alla Winter Experience. E' dotato di 29 esclusive camere singole e doppie e offre una vista mozzafiato sulle montagne e sui laghi circostanti. Questi eventi sono organizzati dal tour operator AMG Experiences e i corsi con relativi soggiorni possono essere prenotati tramite il sito www.amg-experiences.com o al numero +49 (0) 711652000 222.