Peugeot, al Roland Garros con flotta elettrificata

Per il 37 ° anno Peugeot è partner del Roland-Garros e quest'anno si presenta con una flotta elettrificata. In occasione del torneo di tennis che si svolgerà a Parigi dal 27 settembre all'11 ottobre, quattro mesi dopo rispetto agli anni precedenti a causa dell'attuale situazione sanitaria, il marchio del leone, come ogni anno, garantirà i trasferimenti di giocatori, VIP e addetti ai lavori e per l'edizione 2020 l'80% della flotta utilizzata sarà composta da veicoli elettrificati (plug-in hybrid e 100% elettrici) per ridurre le emissioni di C0₂ del 60% rispetto al Roland-Garros 2019. Per questa edizione, Peugeot ha anche svelato un piano di comunicazione internazionale guidato primariamente da Novak Djokovic, player n°1 al mondo nella classifica ATP e brand ambassador della Casa del Leone. Attorno alla location parigina i mezzi Peugeot che circoleranno saranno principalmente 508 e 508 SW Hybrid, 3008 Hybrid4, e-2008 ed e-Traveller.



Tutti i veicoli della flotta sono personalizzati con il logo Peugeot, il logo Roland-Garros e l'indicazione di 'Auto ufficiale'. Le vetture comunicano inoltre il concetto di transizione energetica del marchio esibendo sul cofano la scritta "Passa all'elettrico". All'interno del Roland-Garros è stato dedicato un podio al marchio del Leone, dove la protagonista è Nuova Peugeot e-208, portavoce della transizione energetica e proposta con tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o 100% elettrica. La Nuova e-208 si distingue dalle versioni termiche per pochi elementi esterni riconoscibili: la griglia anteriore della calandra è dello stesso colore della carrozzeri, il logo del Leone è dicroico (cambia il colore a seconda dell'angolo di visione), sul portellone posteriore è presente monogramma 'e-208' e sul terzo montante è presente la lettera 'e' da entrambi i lati dell'auto. Tre sono invece i film di 30 secondi sulle tecnologie ibride ed elettriche del marchio francese nei quali è apparso Novak Djokovic.