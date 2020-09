Salone di Detroit 2021, spostato al 28 settembre dopo IAA

Ancora un cambio di data per il Salone di Detroit, uno degli eventi più importanti a livello globale in quanto vetrina diretta delle tre big (GM, FCA Chrysler e Ford) che hanno sede nella capitale mondiale dell'automobile. Dopo avere spostato l'evento dai primi giorni dell'anno all'estate - con una formula mista padiglioni chiusi/esposizione all'aperto - gli organizzatori del North American International Auto Show (NAIAS) ha annunciato che la data di effettuazione della prossima edizione è stata posticipata al 28 settembre al 9 ottobre 2021. ''Abbiamo parlato con molti dei nostri partner, in particolare i grandi costruttori, che sono pienamente d'accordo ed entusiasti del cambiamento di data'', ha affermato Rod Alberts, direttore esecutivo del NAIAS. Il Salone di Detroit, si legge nella nota, rimarrà un evento autunnale dopo la prima edizione della nuova serie nel prossimo settembre, evitando di sovrapporsi al nuovo IAA di Monaco che è programmato per la prima settimana dello stesso mese. ''La nostra responsabilità come organizzatori di un Salone dell'auto - ha detto Alberts - è quella di offrire un palcoscenico globale per i prodotti di oggi e le innovazioni di mobilità di domani. Settembre è un ottimo periodo dell'anno per i nuovi prodotti e, allo stesso tempo, stempera le sfide che comporta un calendario di Saloni primaverili ormai affollato''.



Il NAIAS 2021 proporrà, come era stato previsto per la variante 'estiva', gli eventi Motor Bella, The Gallery, Press Preview, AutoMobili-D, Industry Preview, Charity Preview e Public Show.



Inoltre inizia oggi una serie di conferenze e incontri virtuali denominata Q'd Up Mobility - nata dopo l'annullamento dell'edizione 2020 - che permetterà con cadenza mensile di esplorare il mondo dell'innovazione. Questa le date della 32esima edizione del North American International Auto Show: Motor Bella 24-26 settembre; The Gallery 26 settembre; Anteprima stampa 28-29 settembre; AutoMobili-D 28-30 settembre; Anteprima dell'Industria 29-30 settembre; Charity Preview 1 ottobre; Public Show 2-9 ottobre.