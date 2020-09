New Norm Mobility Award, vince progetto di mobilità autonoma

Il concept 'Muvone' si aggiudica il Ford New Norm Mobility Award. Il progetto, realizzato da un neolaureato in design della Staffordshire University, nel Regno Unito, è quello dedicato ad una soluzione unica che potrebbe aiutare le persone, in particolare quelle con mobilità limitata, a muoversi in modo sicuro e autonomo, seguendo le norme del distanziamento sociale in tempi di Covid-19. Il concorso era dedicato a laureati di design, chiamati a sfidarsi a suon di proposte, idee e soluzioni di mobilità che affrontassero i nuovi scenari presentati dalla pandemia da coronavirus. Come un taxi a guida autonoma, il concetto di 'Muvone' pone la priorità sulla mobilità individuale sicura, consentendo alle persone di viaggiare dove e quando vogliono in tutta comodità. "La crisi COVID-19 ha fortemente influenzato le nostre vite, cambiando il modo in cui le persone e le merci si muovono, e creando una nuova normalità per tutti - ha detto Chrisha Milton, Chief Designer Ford of Europe - e ciò richiede nuove idee per applicazioni, funzionalità, design e mobilità, in un momento in cui il veicolo è uno spazio privato preferito e la salute personale è più importante che mai". La concept car 'Muvone' presenta un interno minimalista con superfici piane e materiali facili da pulire in modo che il veicolo possa essere disinfettato tra un viaggio e l'altro. Progettato per consentire una maggiore inclusione sociale in un momento in cui le persone disabili ne hanno più bisogno, la facilità di accessibilità rende 'Muvone' altamente adatto per gli anziani e le persone con mobilità limitata. Il premio assegnato fa parte dei 'New Designers Awards', aperta agli studenti che si laureano in design. Quest'anno, lo spettacolo si è tenuto virtualmente. Per la sua idea, il vincitore ha ricevuto il premio di 1000 sterline, oltre alla possibilità di passare un semestre in Ford of Europe, assieme ad alcuni dei designer che facevano parte della giuriate premio. "Come veicolo intelligente per un mondo intelligente - hanno commentato da Ford - 'Muvone' è molto vicino all'approccio umano-centrico di Ford al design".