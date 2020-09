Rubano auto e chiedono indicazioni a proprietari, denunciati

Una coppia di ladri d'auto è stata denunciata dalla Polizia di Stato a Busto Arsizio (Varese), dopo aver chiesto informazioni stradali al figlio della proprietaria della vettura rubata, una settimana dopo il furto.

Mentre i due, una donna di 40 anni e un uomo di 41, erano fermi in un parcheggio a bordo dell'utilitaria rubata, la proprietaria dell'auto e suo figlio che passavano di lì hanno riconosciuto la vettura. Il giovane si è quindi avvicinato per essere sicuro e, a quel punto, la coppia che era a bordo gli ha chiesto informazioni che, facendo finta di niente, il giovane gli ha dato. Ritornato in auto ha chiamato il 112 per dare l'allarme e poi ha seguito la coppia. La Volante ha bloccato i ladri dopo un breve inseguimento.