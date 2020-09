Monza Historic, auto d'epoca in gara all'Autodromo

Circa 200 vetture d'epoca tra prototipi, Turismo e Gt, dagli anni '50 ai primi anni duemila, correranno nell'Autodromo Nazionale di Monza dal 18 al 20 settembre, all'interno della kermesse "Monza Historic", manifestazione che si svolgerà senza pubblico in rispetto delle normative per il Covid-19.

In cinquanta correranno nella categoria Classic Endurance Racing, tra cui la Ford GT40, quattordici i prototipi in gara nella categoria Gruppo C, tra cui la Porche 956, modello che vinse la 24 Ore di Le Mans con Jacky Ickx e Derek Bell. Il Greatest's Trophy vedrà protagoniste le vetture GT delle gare endurance tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Inoltre saranno presenti Ferrari, Alfa Romeo, Bizzarini, Porsche, Tojero, Lister e Cooper, diciotto vetture da collezionismo.

Le 48 vetture della categoria Sixties' Endurance, GT prodotte tra il 1950 e il 1965, montano motori quali il 5 litri delle Shelby Cobra e i 4 cilindri da mille cavalli delle Lotus. Il campionato europeo turismo dal 1966 al 1984 rivive con la Heritage Touring Cup a cui sono iscritte ventotto auto tra cui le BMW 3.0 CSL e 535 Csi. Infine la categoria che vanta le competizioni più agguerrite, la 2.0L Cup, vedrà sfrecciare in pista sedici Porsche 911 a passo corto conformi ai regolamenti FIA pre-1966.

Completano il programma, le Endurance Racing Legends, le auto più recenti del weekend che hanno corso le gare di durata fino al 2010. Per info:www.monzanet.it