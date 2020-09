Lamborghini Huracan EVO, un puzzle 3D firmato Ravensburger

Una nuova collaborazione tra Automobili Lamborghini e Ravensburger, per un puzzle 3D della Lamborghini Huracán EVO, capofamiglia della nuova generazione dei V10. Il marchio del settore giochi e attività ricreative, ha creato un puzzle con oltre cento pezzi numerati e dedicato alla capofamiglia della nuova generazione dei V10 di Sant'Agata Bolognese. La supersportiva dalle linee potenti e dalle sofisticate soluzioni aerodinamiche ora può essere ricreata fedelmente nel dettaglio con il puzzle 3D di Ravensburger, tutto in scala 1:18. Ogni particolare è stato ricreato per riprodurre il reale modello della vettura: il paraurti anteriore dallo stile a Y, classico elemento distintivo del DNA Lamborghini, i fari ed il colore arancio, ispirato all'originale "Arancio Xanto". Anche il profilo laterale richiama le linee esagonali, mentre il posteriore riproduce nell'estremità della coda lo spoiler della vera EVO. Il modello del puzzle completamente assemblato è lungo 26 cm ed è fornito di 32 accessori composti da materiale di alta qualità, come gli assi, il telaio e il paraurti e le quattro ruote girevoli che riproducono fedelmente i 'cerchi Aesir'. Nello specifico, il puzzle 3D Lamborghini Huracán EVO è composto da 108 pezzi e 32 accessori, per adulti e bambini dagli otto anni in su. Si può acquistare nei negozi ad un prezzo consigliato di 34,99 euro.