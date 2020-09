Ford Excursion, in 'svendita' il SUV del Re di Giordania

E' in 'svendita' il Ford Excursion realizzato per il Re Abdullah di Giordania. Un esemplare dell'imponente SUV, conosciuto per i propulsori di dimensioni massiccia e per la capacità di traino praticamente inesauribile, è in vendita negli Stati Uniti ad un prezzo interessante per gli appassionati del genere.

Il modello in questione è il van appositamente realizzato per il trasporto del reale di Giordania durante una sua visita in Usa. Costato qualcosa come 620 mila dollari, ora è in vendita ad un presso di 84 mila dollari. Alcuni dei punti salienti del particolare Excursion includono il corpo vettura esteso, armatura a 360 gradi che comprende finestre antiproiettile da 3 pollici, protezione serbatoio carburante e telecamere di sorveglianza, il tutto pensato per la sicurezza personale del Re e del suo staff. L'interno è ovviamente pensato in chiave super-lusso, con, tra le tante dotazioni, sedili riscaldati con funzioni di massaggio e reclinazione, lettore DVD, schermi power folding da 15 pollici, un sistema di navigazione, tavoli vassoio pieghevoli e anche un frigorifero che può ancora mantenere le bevande raffreddate, montato nella parte anteriore. Per quanto riguarda le parti tecniche, il propulsore è un V10 da 6,8 litri che eroga 310 CV e 576 Nm di coppia, abbinato ad un cambio automatico a quattro velocità e quattro ruote motrici. Il modello modificato risale al 2005 e ha solo 6.473 km, giusto quelli di una lunga visita su quattro ruote del Re negli Stati Uniti.