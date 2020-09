Traffico: Firenze lancia app su info mobilità in tempo reale

Firenze aderisce anche quest'anno alla Settimana europea della mobilità, l'iniziativa della Commissione europea per la promozione della mobilità urbana sostenibile in programma dal 16 al 22 settembre -. Tra le novità l'avvio dell'app If del Comune di Firenze: finanziata con i fondi europei nell'ambito del programma Pon Metro e scaricabile da Google play e Apple store, mette a disposizione tutte le informazioni sulla mobilità in tempo reale e su misura dell'utente. All'interno si possono dunque trovare informazioni su cantieri e incidenti, viabilità e traffico, percorsi ciclabili, trasporto pubblico, pulizia strade e allerte meteo.

L'utente può impostare le preferenze di viaggio e i luoghi preferiti e ricevere informazioni personalizzate.

"Questa app - ha detto l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti - rappresenta uno strumento all'avanguardia e molto utile per i cittadini. Grazie alle numerose informazioni che fornisce l'utente può diventare protagonista della mobilità e può organizzare il proprio spostamento in modo efficiente sia con i mezzi privati sia con i mezzi pubblici. Dopo un periodo di sperimentazione e di test, adesso è a disposizione gratuitamente sui principali store.

Invito i fiorentini e tutti coloro che si spostano in città a scaricare l'app sul proprio cellulare: è una procedura rapida e consente di accedere a moltissime informazioni utili per la mobilità cittadina".