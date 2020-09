Mercedes Trucks, debutta Actros Iconic Edition

Mercedes Benz Trucks punta ancora sulle edizioni speciali mostrando una nuova esclusiva in occasione della terza tappa del Sustainable Tour all'Interporto di Pescara. Con l'edizione speciale Actros Iconic Edition, Mercedes-Benz Trucks Italia porta su strada un'icona che cattura lo sguardo con l'eleganza, il design e la dinamicità tipici della Stella realizzata in collaborazione con AcitoInox. Già ordinabile, l'Actros Iconic Edition è gcaratterizzato da un allestimento con elementi in acciaio inox dalla superficie riflettente che rende ancora più affascinante il veicolo definendo nuovi standard nell'ambito dell'estetica e della customizzazione.

Mercedes-Benz Actros Iconic Edition è, inoltre, sinonimo di innovazione tecnologica, sicurezza, confort ed efficienza grazie ai sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione come l'Active Drive Assist, il Sideguard Assist e l'Active Brake Assist 5 e il motore OM 471 Euro 6d.''L'idea alla base della Mercedes-Benz Actros Iconic Edition condivisa insieme ad uno dei nostri Partner storici è stata quella di realizzare un'edizione speciale che sottolinasse i valori del brand in termini di eleganza e classe senza tempo. Un arricchimento delle linee tese e delle forme della cabina, del design che esaltassero lo stile e la dinamicità della Stella. La declinazione di Actros firmata AcitoInox dà un volto ancora più carismatico all'efficacia prestazionale del più affascinante Truck Mercedes-Benz - ha commentato Domenico Andreoli, Head of Marketing, Press & Homologations di Mercedes-Benz Trucks Italia -.

Da sempre, Mercedes-Benz Trucks Italia, attraverso lo sviluppo di edizioni speciali vuole rispondere a tutte le esigenze e gusti dei nostri clienti. La Iconic Edition cattura lo sguardo grazie alla sua esclusiva eleganza, regalando ad Actros un'altra modalità per esprimere la propria natura di vero trend-setter. Abbiamo deciso di presentare questa edizione durante la terza tappa del Sustainable Tour. Il prodotto sarà inoltre pubblicizzato attravesro i nostri canali social ed in particolare con il lancio del canale ufficiale Youtube di Mercedes-Benz Trucks Italia proprio in questa occasione affinchè tutti gli appassionati possano cominciare a seguire i nostri video emozionali''.