Motore dell'auto spento se non necessario

Obbligo di tenere spento il motore degli autoveicoli in sosta o fermata, in tutti i contesti in cui non è affatto necessario tenerlo acceso, rispettando fra l'altro il codice della strada. Spinetoli (Ascoli Piceno) adotta il progetto "Simap" e si pone così come uno dei primi comuni italiani, primo nelle Marche, per la lotta all'inquinamento dell'aria causato da autoveicoli. L'amministrazione ha adottato il progetto Simap proposto da Giuseppe Del Moro di Legambiente-Spinetoli-Pagliare che consiste nell'obbligo di spegnere il motore quando non è necessario tenerlo acceso. "Il progetto Simap - spiega Del Moro - serve per contrastare l'inquinamento dell'aria, ogni anno in Italia colpevole di morti premature.

Esistono già articoli del codice della strada da rispettare su questo fronte: il 157 comma 7 bis che norma l'arresto, la fermata e sosta dei veicoli; il 155 sulla limitazione dei rumori. Se ognuno facesse il suo, visto che in Italia abbiamo il primato di auto 'sempre accese', la situazione migliorerebbe". "Il progetto ci aiuta a salvaguardare l'ambiente - continua il Sindaco Alessandro Luciani - e coadiuva il lavoro certosino che stiamo compiendo, a partire dalla sensibilizzazione per i più piccoli. Dopo un primo periodo in cui informeremo la cittadinanza, - riferisce - partiranno delle sanzioni. In Bilancio abbiamo previsto 6 mila euro per l'acquisto di 'foto-trappole' per identificare eventuali trasgressori in ambito ambientale, come chi abbandona i rifiuti".