Historic Day 2020, ASI Nordest in scena a Verona

La Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca si festeggia anche all'ombra dell'Arena di Verona. In occasione dell'evento indetto e promosso dall'Automotoclub Storico Italiano e che sarà celebrata domenica 27 settembre con iniziative organizzate in tutta Italia, nel rispetto delle normative anti-Covid, ci sarà anche l'ormai tradizionale tradizionale 'Historic Day', che vede protagonisti i club ASI del Nord-est uniti in un solo evento e con in comomune la grande passione nei confronti dei veicoli storici. L'Historic Day è da sempre itinerante e l'edizione 2020 si svolgerà nel cuore di Verona, proprio di fronte all'Arena. Qui verranno esposte una cinquantina di automobili che illustreranno un secolo di storia a quattroruote, dagli inizi del '900 all'alba del secondo millennio.

La regia della manifestazione è affidata al locale Historic Cars Club Verona, ma tutti i sodalizi del Nord-est parteciperanno con una propria rappresentanza di veicoli. Non mancheranno nemmeno gli esemplari più esclusivi del Museo Nicolis, simbolo del motorismo storico veronese che quest'anno festeggia i vent'anni di attività. Durante il weekend della Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca, l'ASI sarà poi presente ufficialmente a due grandi eventi come i saloni Milano AutoClassica e Modena Motor Gallery. Il doppio impegno sarà completato dalla completa condivisione sui canali web in una sorta di 'maratona social' con collegamenti virtuali tra le due fiere e le manifestazioni organizzate in tutta Italia dai club federati.