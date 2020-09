Furti auto e truffe ad assicurazioni, 50 indagati nel Nuorese

Un'associazione per delinquere dedita al furto di auto, al riciclaggio e alle frodi in danno di assicurazione, è stata smantellata dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, tra Mamoiada e i paesi del circondario. Cinquanta gli indagati e di questi diversi sono stati arrestati o destinatari di altre misure cautelari, su richiesta della Procura della Repubblica di Nuoro. Da quanto si apprende, l'indagine, avviata nell'estate del 2018, ha fatto emergere un fluente traffico di automezzi rubati, molti dei quali provenienti da ditte di autonoleggio che venivano riciclati e utilizzati poi per truffe assicurative. Nell'operazione sono stati impegnati oltre 100 militari del Comando provinciale, con l'ausilio dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e del 10° Elinucleo di Olbia.