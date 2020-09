Ducati e Motor Valley Development insieme per il territorio

Ducati e Motor Valley Development insieme per promuovere il territorio nel corso di due appuntamenti MotoGP al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli'. Nel corso di questo weekend e del prossimo (18-20 settembre), in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e del Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini del Campionato MotoGP 2020, le Desmosedici GP del Ducati Team di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci scenderanno in pista sul tracciato di Misano Adriatico con il logo dell'Associazione Motor Valley Development sulle carene. La livrea speciale sarà svelata al pubblico già a partire da oggi, in occasione delle prime prove libere. Motor Valley è un sodalizio che riunisce tutti i brand a due e quattro ruote della Terra dei Motori emiliano-romagnola, oltre a collezioni private, circuiti internazionali, università e centri di formazione specialistica.



L'associazione è nata e opera in sinergia con la Regione Emilia-Romagna per favorire la promozione e la valorizzazione turistica di questo patrimonio. Con la presenza del logo sulle carene delle due moto ufficiali durante l'intero weekend, Ducati consolida ulteriormente il supporto alle attività messe in atto dall'Associazione, già confermato nel corso del 2019 attraverso la nomina dell'ad Ducati, Claudio Domenicali, a presidente di Motor Valley Development. ''La Via Emilia attraversa una terra speciale e ricca di storia dove le emozioni sono di casa e si toccano con mano grazie ad aziende che rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo, capaci di tradurre i sogni in realtà attraverso prodotti unici. Motor Valley nasce nel segno di valori condivisi quali competenza, innovazione tecnologica, amore per la bellezza, passione e forte legame con il territorio. È un traino turistico importante nella valorizzazione e promozione della nostra Regione - afferma Claudio Domenicali - . Grazie alla disponibilità dei nostri partner abbiamo deciso di personalizzare le carene delle nostre moto ufficiali con il logo Motor Valley per accendere i riflettori ancora una volta sull'associazione, sul sistema di eccellenze che la rappresentano e su tutti i suoi protagonisti''.

Nei due weekend di gara il logo di Motor Valley affiancherà quello della Regione Emilia-Romagna nel banner posizionato nella via di fuga nella Curva del Carro e, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, sarà anche sulla collina dietro la curva della Quercia.''È veramente un'emozione vedere il logo della Motor Valley sulle carene della Ducati, un marchio storico che è ambasciatore dell'Emilia-Romagna in tutto il mondo - dichiara il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini -. In questi anni abbiamo lavorato duro per dare gambe a questo progetto, convinti di avere su questo territorio un patrimonio unico di competenze, tradizione e passione''. Sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio, torna in onda la nuova edizione di 'On the Road Again'. Format televisivo articolato in 8 episodi, verrà trasmesso su Sky Sport MotoGP nelle settimane tra la prima e seconda gara di Misano. Il programma vede il giornalista Guido Meda e il conduttore Nicolò De Devitiis viaggiare in sella a moto Ducati e Scrambler alla scoperta della Motor Valley e dei suoi protagonisti lungo le strade della Via Emilia, dove sono stati testati e messi a punto alcuni dei bolidi più belli e desiderati al mondo.