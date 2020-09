Nuova era Maserati, 20 modelli per costruire futuro

La nuova era Maserati si apre con un evento spettacolare all'Autodromo di Modena, città che da oltre 80 anni è la casa del Tridente. "MMXX: Time to be Audacious" - in prima fila il presidente di Fca, John Elkann, e l'amministratore delegato Mike Manley - segna l'inizio di una nuova fase nella storia del brand, di un'altra avventura, con nuovi motori, anche elettrici, nuove tecnologie e quasi 20 nuovi modelli. La World Premiere della super sportiva MC20 celebra lo spirito Maserati nella sua essenza. "Siamo orgogliosi di inaugurare la nostra nuova era, per il nostro marchio è un momento di costruzione: la costruzione del nostro futuro. La MC20 passerà alla storia come il modello che ha dato il via alla nostra nuova era", sottolinea Davide Grasso, ceo Maserati.

LA PRESENTAZIONE



Lo show è insieme reale e virtuale (disponibile in 5 lingue: inglese - lingua dell'evento - italiano, spagnolo, coreano e giapponese), accompagnato a distanza da due "mirror event" in contemporanea a New York e a Tokyo. "Stiamo ponendo la prima pietra per il nostro domani e lo stiamo facendo insieme, guidati dalla nostra passione, unici per il nostro design e innovativi per natura", dice Grasso, che annuncia un nuovo programma di personalizzazione - "Fuoriserie" - in servizio "Maserati Classiche" e, soprattutto, il ritorno alle corse. "Perché quello - dice - è il mondo a cui apparteniamo". Nell'ampio spazio centrale dell'autodromo di Modena è stato allestito un palco monumentale: alto 23 metri, largo 33 e profondo 30, con una pedana ruotante centrale dal diametro di 500 cm. La struttura è sovrastata da un imponente schermo a led, una sorta di monolite, svuotato al suo interno, con una superficie totale di 630 mq, che garantiscono un'ottima visibilità sia agli ospiti seduti sulle tribune, sia a quelli seduti nelle vetture del parterre, sia agli appassionati collegati in streaming. Davanti al palco, disposte a raggiera in un suggestivo drive-in, quarantaquattro Maserati di tutti i tempi. La colonna sonora è di Sandro Mussida, compositore londinese, figura di spicco sulla scena della musica elettroacustica internazionale.