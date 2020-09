Mercedes e Abloh di Vuitton firmano Project Gelaendewagen

Si chiama molto semplicemente Progetto Gelaendewagen - come il nome completo della iconica fuoristrada Classe G - ma è il primo risultato di una inedita collaborazione tra Mercedes e il direttore artistico maschile di Louis Vuitton Virgil Abloh. Oggetto di questa operazione, come è facile immaginare, è proprio una variazione sul tema della Classe G che Abioh (che è anche direttore creativo e fondatore di Off-White) guidata dal chief design officer di Mercedes Gorden Wagener con l'obiettivo di esplorare modi per modificare radicalmente le percezioni future del lusso. Il risultato è una ClSi chiama molto semplicemente Progetto Gelaendewagen - come il nome completo della iconica fuoristrada Classe G - ma è il primo risultato di una inedita collaborazione tra Mercedes e il direttore artistico maschile di Louis Vuitton Virgil Abloh.

Oggetto di questa operazione, come è facile immaginare, è proprio una variazione sul tema della Classe G che Abioh (che è anche direttore creativo e fondatore di Off-White) guidata dal chief design officer di Mercedes Gorden Wagener con l'obiettivo di esplorare modi per modificare radicalmente le percezioni future del lusso.

Il risultato è una Classe G in chiave racing, con assetto 'rasoterra' ed dormi gomme da pista, che non si è mai vista prima. E che per sostenere le arti in un momento critico come l'attuale sarà messa all'asta all'interno dell'evento Contemporary Curated di Sotheby's, i cui proventi vanno a un ente di beneficenza che sostiene le comunità creative internazionali.

''Il mio obiettivo finale attraverso questo progetto con Mercedes - ha detto Virgil Abloh - è stato quello di ispirare giovani artisti, ingegneri, designer a mettere in discussione lo status quo, oltre a sperimentare le mie capacità di progettazione. Ho inteso offrire opportunità a coloro che verranno dopo di me dando a questa prossima generazione una base per il successo, sia qui con Mercedes-Benz che attraverso il mio fondo di borse di studio Post-Modern Virgil Abloh''.

''Con Project Gelaendewagen creiamo un'opera d'arte unica che mette in mostra le future interpretazioni del lusso e il desiderio di bellezza e di straordinario. Il risultato è qualcosa tra realtà e futuro '', afferma Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz. ''La collaborazione con Virgil ha visto unire due distinte filosofie di design, per una rivisitazione unica della G che continua a celebrare lo straordinario al suo centro.''

Nella realizzazione della concept Project Gelaendewagen l'esterno dell'auto è rimasto il più pulito possibile per enfatizzare la silhouette iconica della Classe G, e per enfatizzare così il suo carattere monolitico. Il risultato finale mette a nudo i metodi di costruzione e 'celebra' le imperfezioni artigianali che lo rendono unico, ad esempio con una parziale levigatura a mano della vernice. Le saldature sono celebrate come motivi di design chiave, proprio per mettere l'artigianato è al centro della scena.

Gli indicatori di direzione, gli specchietti esterni e la barra paraurti sono stati tutti rimossi e la carrozzeria della vettura è stata allargata e abbassata, per donare un effetto più sportivo. E il tocco finale è dato dalla esagerazione dimensionale delle ruote e dal gigantesco lettering in giallo sulle gomme, che fa sembrare la Project Gelaendewagen un'auto giocattolo.

All'interno dell'opera d'arte, l'ispirazione racing è chiara: tutto l'abitacolo è stato spogliato e il roll-bar e gli altri elementi di sicurezza diventano un motivo centrale. Al posto del cruscotto è stata inserita una versione 'ridotta' e pulita con tachimetro e indicatori analogici che ricordano le auto d'epoca. In contrasto con il volante e i sedili, che sono più simili alle monoposto di Formula 1.

Nato a Rockford, Illinois, Virgil Abloh - attualmente direttore artistico maschile presso Louis Vuitton - è un artista, architetto, ingegnere, direttore creativo e stilista. Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria civile presso l'Università del Wisconsin-Madison, ha conseguito un master in architettura presso l'Illinois Institute of Technology (IIT) di Chicago. Il Museum of Contemporary Art di Chicago ha presentato un'importante indagine itinerante sul lavoro di Abloh nell'estate 2019, una delle mostre più frequentate nella storia del museo.

asse G in chiave racing, con assetto 'rasoterra' ed dormi gomme da pista, che non si è mai vista prima. E che per sostenere le arti in un momento critico come l'attuale sarà messa all'asta all'interno dell'evento Contemporary Curated di Sotheby's, i cui proventi vanno a un ente di beneficenza che sostiene le comunità creative internazionali. ''Il mio obiettivo finale attraverso questo progetto con Mercedes - ha detto Virgil Abloh - è stato quello di ispirare giovani artisti, ingegneri, designer a mettere in discussione lo status quo, oltre a sperimentare le mie capacità di progettazione. Ho inteso offrire opportunità a coloro che verranno dopo di me dando a questa prossima generazione una base per il successo, sia qui con Mercedes-Benz che attraverso il mio fondo di borse di studio Post-Modern Virgil Abloh''.



''Con Project Gelaendewagen creiamo un'opera d'arte unica che mette in mostra le future interpretazioni del lusso e il desiderio di bellezza e di straordinario. Il risultato è qualcosa tra realtà e futuro '', afferma Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz. ''La collaborazione con Virgil ha visto unire due distinte filosofie di design, per una rivisitazione unica della G che continua a celebrare lo straordinario al suo centro.'' Nella realizzazione della concept Project Gelaendewagen l'esterno dell'auto è rimasto il più pulito possibile per enfatizzare la silhouette iconica della Classe G, e per enfatizzare così il suo carattere monolitico. Il risultato finale mette a nudo i metodi di costruzione e 'celebra' le imperfezioni artigianali che lo rendono unico, ad esempio con una parziale levigatura a mano della vernice. Le saldature sono celebrate come motivi di design chiave, proprio per mettere l'artigianato è al centro della scena. Gli indicatori di direzione, gli specchietti esterni e la barra paraurti sono stati tutti rimossi e la carrozzeria della vettura è stata allargata e abbassata, per donare un effetto più sportivo. E il tocco finale è dato dalla esagerazione dimensionale delle ruote e dal gigantesco lettering in giallo sulle gomme, che fa sembrare la Project Gelaendewagen un'auto giocattolo.



All'interno dell'opera d'arte, l'ispirazione racing è chiara: tutto l'abitacolo è stato spogliato e il roll-bar e gli altri elementi di sicurezza diventano un motivo centrale. Al posto del cruscotto è stata inserita una versione 'ridotta' e pulita con tachimetro e indicatori analogici che ricordano le auto d'epoca.



In contrasto con il volante e i sedili, che sono più simili alle monoposto di Formula 1. Nato a Rockford, Illinois, Virgil Abloh - attualmente direttore artistico maschile presso Louis Vuitton - è un artista, architetto, ingegnere, direttore creativo e stilista. Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria civile presso l'Università del Wisconsin-Madison, ha conseguito un master in architettura presso l'Illinois Institute of Technology (IIT) di Chicago. Il Museum of Contemporary Art di Chicago ha presentato un'importante indagine itinerante sul lavoro di Abloh nell'estate 2019, una delle mostre più frequentate nella storia del museo.