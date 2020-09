Jeep e Mopar al Festival Wildays a Predella di Salsomaggiore

Jeep e Mopar saranno i protagonisti da domani 11 a domenica 13 settembre della 4a edizione del Festival Wildays - l'evento dedicato ai motori, alla natura e al food che si svolge presso lo storico circuito Predella di Salsomaggiore Terme (PR). I due marchi del Gruppo FCA - che meglio interpretano i concetti di avventura e libertà in ambito automotive - partecipano, in qualità di main partner a questo appuntamento 'en plein air'. A Predella di Salsomaggiore Terme i visitatori potranno approfondire la conoscenza dei prodotti e delle iniziative del leggendario brand Jeep, da sempre sinonimo di 4x4 ed espressione concreta del claim Go anywhere, Do anything. E compiere un approfondito viaggio nel mondo Mopar, il brand che vanta più di 80 anni di tradizione e accompagna i clienti di FCA lungo l'intera esperienza di guida dei loro veicoli, fornendo assistenza tecnica e supporto per ogni desiderio legato alle performance, alla sicurezza o alla personalizzazione.



Tra le maggiori attrazioni di quest'anno si segnalano il 4x4 Temple, un circuito in cui gli appassionati potranno accedere (su registrazione con le proprie vetture) e i 4x4 Tour realizzati dal Tricolore Fuoristrada Parma che porteranno gruppi di fuoristradisti alla scoperta delle bellezze delle colline emiliane. Inoltre, la quarta edizione del Festival Wildays si arricchisce di una rinnovata area dedicata ai 4x4 dove il pubblico potrà provare l'intera gamma Jeep, sia cimentandosi in emozionanti test drive off-road, all'interno del 4x4 Temple, sia on-road su percorsi studiati appositamente dagli istruttori Jeep. In particolare i riflettori saranno puntati sulla spettacolare showcar, su base Jeep Gladiator, il cui allestimento è stato curato da Mopar portando all'estremo la natura off-road del modello.

La Gladiator powered by Mopar rappresenta l'evoluzione ideale del modello per chi vuole vivere il tempo libero in perfetto stile Jeep e si caratterizza per la livrea Sting Graye per alcuni specifici elementi appartenenti al catalogo Jeep Performance Parts. Si tratta del kit di sollevamento da 2 pollici, delle porte tubolari, delle rock rails e delle luci Led off-road da 5 e 7 pollici. Inoltre, lo speciale pick-up Jeep presenta altri esclusivi accessori Mopar destinati proprio agli stili di vita più attivi, come le barre trasversali montate nel cassone che consentono di aumentare la già importante capacità di carico oppure di installare diversi sistemi di stivaggio (cesta con rete ferma carico, portabici, kayak, surf o sci). Non ultimo il sistema di con doppi cassetti scorrevoli chiudibili a chiave che aumenta la praticità del pick-up Gladiator. Infine, gli interni del Jeep Gladiatorpowered byMopar sono caratterizzati da maniglie di sostegno anteriori e posteriori,pedali in acciaio e tappetini in gomma all-weather.