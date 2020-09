EasyPark da record, 2mila città e operatori per la sosta

EasyPark, la società svedese attiva nel mobile parking, celebra un importante traguardo. Sono infatti già più di 2.000 le città e gli operatori a disporre della sua app per il pagamento della sosta, su strada e nei parcheggi offstreet,in Europa e in Australia. Con oltre 10 milioni di utenti in 20 paesi, EasyPark si conferma leader globale di settore.



Un record raggiunto grazie a una crescita incessante anche in Italia, dove il servizio è attualmente attivo in 450 comuni, dislocati lungo tutto lo Stivale. Un dato in costante aggiornamento, con nuove città che fanno il loro ingresso nel circuito.



''Siamo molto lieti di constatare la velocità con cui il nostro servizio si sta espandendo. Sebbene l'anno sia iniziato in salita, con la pandemia e la mobilità ridotta, stiamo già assistendo a una ripresa e, nella maggior parte dei mercati, stiamo performando meglio che nel periodo precedente all'emergenza Covid. Le indicazioni ricevute ci dicono che la pandemia ha spinto molte più persone a utilizzare il mobile parking. È verosimile che si tratti di un cambiamento permanente'' dichiara Johan Birgersson, ceo di EasyPark Group.



E se è vero che il fenomeno dello smart working è esploso negli ultimi mesi, mai come in questo periodo le aziende e le piccole realtà imprenditoriali si stanno orientando verso servizi in grado di migliorare la gestione dei processi, con conseguente risparmio di tempo, risorse e costi, nel rispetto dei diktat relativi al distanziamento fisico.



''Abbiamo assistito a una vera e propria impennata dell'uso della nostra app nella modalità Business, pensata per le piccole e medie aziende, per i liberi professionisti e le partite Iva - ha detto Francesca Andrisani, B2B Sales Manager di EasyPark Italia -. Giugno, luglio e agosto segnano un incremento del 60% nel numero di parcheggi effettuati per motivi di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2019. Ricevere una rendicontazione mensile con riepilogo di tutte le soste effettuate significa risparmiare tempo, liberarsi da numerose incombenze burocratiche e ridurre i costi. Se poi si pensa che è possibile collegare il proprio account privato a quello aziendale e decidere ogni volta quale utilizzare, a seconda delle circostanze, allora è facile comprendere perché il numero dei nostri utenti continua a crescere''.