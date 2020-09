Automotive Dealer Day, pronta edizione digitale

Torna il 16 e 17 settembre l'Automotive Dealer Day, l'appuntamento di riferimento in Europa dedicato al mondo della distribuzione auto. Organizzato da Quintegia, quest'anno l'evento andrà 'in scena' in formato smart e completamente digitale su www.dealerday.com/live. L'obiettivo dichiarato è quello di fare il punto sullo scenario del comparto tra trasformazioni e sfide congiunturali, disegnando strategie e opportunità di business, a partire dal networking e dalla valorizzazione delle risorse della filiera distributiva.



Elettrificazione, usato, digital transformation, customer journey, servizi finanziari e ottimizzazione delle performance sono solo alcuni dei temi al centro delle indagini e degli approfondimenti della due giorni, con focus che spaziano dall'annuale 'Automotive Customer Study' targato Quintegia, ai riconoscimenti come l'Internet Sales Award. Con più di 15 sessioni e 25 meeting tra pubblici e riservati, organizzati da aziende, case auto e associazioni di categoria, Automotive Dealer Day 2020 conta oltre 50 relatori, 30 aziende sponsor e 10 brand di case automobilistiche virtualmente presenti. Tra i contributi più attesi, il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, segnalata da Forbes tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni nel 2018, il creatore e fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, il general manager di Starbucks Italy, Giampaolo Grossi, Federico Filippa, corporate communications manager Italy di Amazon e la digital expert Veronica Civiero (P&G, l'Oreal, Facebook). Ci saranno anche l'architetto e urbanista Stefano Boeri, il direttore creativo Paolo Iabichino e Jay Rao, Strategy & Innovation professor al Babson College. Oltre a seguire le sessioni, i partecipanti potranno incontrarsi nei digital stand e fare networking grazie al sistema di contact desk predisposto dalla società trevigiana, ideatrice e organizzatrice di ADD dal 2003.