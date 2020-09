Auto: Bugatti celebra i trent'anni della 'fabbrica blu'

(ANSA) - MODENA, 10 SET - I trent'anni della fabbrica Bugatti automobili italiana, inaugurata il 15 settembre 1990, saranno celebrati il 13 settembre alla fabbrica blu di Campogalliano (Modena) insieme al suo presidente Romano Artioli. Durante l'evento, a numero di ingressi limitato e già 'sold out' da una settimana, saranno presenti le Bugatti Eb110 prodotte proprio a Campogalliano, mentre dalla Bugatti Sas di Molsheim saranno presenti supercar e una delegazione per onorare 30 anni di storia.



"Sarà un evento storico - commentano i custodi Ezio ed Enrico Pavesi, che curano la fabbrica dalla sua nascita e organizzatori dell'evento insieme all'associazione culturale 'via Modena' - Abbiamo ricevuto richieste di prenotazione da tutto il mondo".



Tra gli invitati il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che - ricordano i custodi - "nell'anno dell'inaugurazione era assessore al comune di Campogalliano".



L'evento sarà trasmesso in streaming su @Bugattiautomobilicampogalliano. (ANSA).