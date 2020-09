Auto: Abb, da oltre 60 paesi impegno a passare a elettrico

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Dai conducenti di auto di più di 60 paesi del mondo arriva la "promessa" a passare ad un veicolo elettrico. Il Regno Unito è capofila tra i paesi già pronti alla mobilità elettrica, con il 29% di promesse di nuova mobilità, seguito da India (13%) e Stati Uniti d'America (11%). L'Italia è nella top ten, al nono posto a parimerito con la Nuova Zelanda.



E' questo ad oggi il risultato della campagna online lanciata da Abb e Green.Tv, nell'ambito della Giornata Mondiale della Mobilità Elettrica (World EV Day) che si celebra oggi.



Mirata a "sensibilizzare attuali e futuri conducenti a riconoscere il ruolo cruciale che i veicoli elettrici possono giocare nella transizione verso una mobilità sostenibile avanzata", la campagna (ancora attiva) chiede l'impegno ad utilizzare come prossimo veicolo un mezzo elettrico. Tra i primi dieci paesi in classifica ci sono anche Finlandia (quarta) e, a parimerito, Canada e Svezia (quinte), Germania e Australia (settime). "La giornata di oggi rappresenta una tappa fondamentale nella storia della mobilità elettrica, il presidente di Abb Electrification, Tarak Mehta, aggiungendo che Abb (headline partner della giornata) ha avviato un primo progetto pilota di flotta aziendale elettrica a partire dal Regno Unito. "Siamo pronti a replicarlo in altri Paesi, tra i quali l'Olanda". (ANSA).