Mustang Cobra Jet 1440, record sul quarto di miglio

Tempo record sul quarto di miglio per il prototipo elettrico Ford Mustang Cobra Jet 1400. Durante una serie di test privati, la supercar con la 'spina' ha infatti percorso la distanza in 8,27 secondi e raggiungendo la velocità di 168 miglia all'ora, senza utilizzare una goccia di benzina. La Ford Mustang Cobra Jet 1400 è stata sviluppata dalla Ford Performance in parallelo al nuovo prototipo Mustang Mach-E 1400, con lo scopo di dimostrare le capacità maturate da Ford nelle tecnologie EV.

Ford Performance ha collaborato con Cascadia Motion per alimentare la Ford Cobra Jet 1400, mossa da un totale di quattro motori, con una potenza massima di 350kW per ciascuno. Per controllare un così potente pacchetto di propulsione, AEM-EV e Ford Performance hanno sviluppato un avanzato sistema di dati e controllo che dispone di un algoritmo unico per Cobra Jet 1400. L'elevata potenza ha anche richiesto un approccio distinto per le strategie di messa a punto del telaio. "Dal momento in cui abbiamo rivelato l'auto - ha commentato Mark Rushbrook, Direttore di Ford Performance Motorsports - abbiamo continuato a perfezionarla e ora sappiamo che stiamo solo assaggiando gli obiettivi che possiamo essere in grado di raggiungere con questa potenza elettrica in un drag racing. È stato un grande e impegnativo progetto per tutti noi della Ford Performance. Le opportunità di imparare con la Mustang Cobra Jet 1400, così come la Mustang Mach-E 1400 che abbiamo recentemente introdotto, ci dà grande comprensione di ciò che potremo ottenere in termini di alte prestazioni con i veicoli completamente elettrici. Siamo molto interessati a continuare a lavorare per determinare come l'elettrificazione può essere parte dello sport e per mostrare la Cobra Jet 1400 alla massima potenza a tempo debito".