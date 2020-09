Fleet Motor Day, appuntamento a Vallelunga 21 e 22 settembre

Tornano in pista, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid-19, le auto aziendali.



L'appuntamento è per il prossimo 21-22 settembre con il Fleet Motor Day, l'evento annuale dedicato al mondo della mobilità aziendale in programma a Roma. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è promossa da Fleet Magazine, con il patrocinio dell'Osservatorio Top Thousand e delle Associazioni Aniasa e Unrae. La formula del Fleet Motor Day prevede, anche quest'anno, un doppio appuntamento: il 21 settembre presso le Officine Farneto, a partire dalle 17, si terrà il workshop 'Telematica e Service: le migliori strategie per ridurre tempi e costi della flotta', nel corso del quale, tra l'altro, sarà presentata la survey 'Le Flotte non si sono fermate'. La ricerca, condotta tra luglio e agosto su un campione di 61 Fleet e Mobility Manager, illustrerà la visione sulla mobilità aziendale delle imprese che stanno affrontando la nuova normalità con realismo e voglia di reagire di fronte alla difficile situazione economica determinata dall'emergenza Coronavirus. La mattina del 22 settembre è prevista invece la giornata di prove in pista con i test drive e i test Adas sui 5 circuiti dell'autodromo di Vallelunga. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato 750 partecipanti di cui 358 fleet manager, l'edizione 2020 costituisce un momento di confronto, dopo i mesi di blocco delle iniziative in presenza, tra i responsabili dei parchi auto aziendali, le Case automobilistiche e le aziende della filiera sugli scenari della mobilità aziendale ai tempi del Covid-19. Un momento per i gestori dei parchi auto in cui potranno visionare e provare decine tra gli ultimi e più interessanti modelli che potrebbero presto rientrare nelle loro car list, di circa 30 brand automobilistici, ai quali si aggiungeranno importanti marchi di costruttori di motocicli e quadricicli. Diverse le case automobilistiche che hanno già confermato la propria presenza: Audi, il gruppo FCA, Jaguar Land Rover, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Smart, Nissan, il gruppo PSA, Renault, Seat, Skoda, Tesla, Toyota, Lexus, Volvo e Volkswagen. Nell'edizione 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, il numero dei partecipanti dovrà necessariamente essere contenuto per garantire il distanziamento e attenersi alle disposizioni governative.