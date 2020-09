Suzuki main partner della Federazione Ciclistica Italiana

Suzuki è presente sulla maglia degli atleti delle nazionali di ciclismo grazie alla scelta della Federazione Ciclistica Italiana, per la stagione sportiva 2020/2021. Il sodalizio tra la casa di Hamamatsu e la FCI prosegue dal 2016 e si fonda su una comunanza di valori che fanno parte del dna dello sport delle due ruote e della storia di Suzuki. Grazie a questo accordo con la FCI, il logo Suzuki sarà presente sulla nuova maglia che le atlete e gli atleti Azzurri delle squadre Nazionali di ciclismo indosseranno in tutte le competizioni durante l'annata 2020/2021. La nuova maglia, che avrà il marchio Suzuki sul petto e sulla schiena, sarà vista dal pubblico per la prima volta in occasione dei Campionati del Mondo Strada che si terranno a Imola da giovedì 24 a domenica 27 settembre.In qualità di main partner della Federazione Ciclistica Italiana, Suzuki fornirà allo staff federale una flotta di vetture che saranno a disposizione dei tecnici e atleti della Nazionale per i trasferimenti e in occasione dei vari impegni ufficiali.