Contromano su raccordo autostrada, coppia fermata da polizia

Duemila euro di multa, fermo del veicolo per tre mesi e interdizione alla guida sul territorio italiano. Sono i provvedimenti presi a carico di una coppia di nazionalità turca che questa mattina, sul raccordo di Settimo Torinese, ha imboccato l'autostrada in contromano. I due, 63 anni l'autista e 61 la passeggera, diretti in Francia via AutoFrejus a bordo di una Volkswagen Passat, arrivati alla barriera di Settimo Torinese dell'autostrada Torino-Aosta hanno invertito la marcia, imboccando il raccordo verso la tangenziale in contromano. Sono stati fermati poco dopo dalla polizia stradale. Ora dovranno rientrare in Francia in treno.