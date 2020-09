Aston Martin Victor, supercar ispirata a Vantage

La divisione Q di Aston Martin ha rivelato la sua nuova supercar Victor. Giusto in tempo per il Settantesimo anniversario della Vantage, l'ultima supercar firmata dal reparto della casa automobilistica inglese dedicato alla realizzazione di veicoli speciali, la Victor si ispira proprio all'iconica V8 Vantage degli anni 70 e 80, così come alla DBS V8 degli anni 70. Sotto la carrozzeria muscolosa e retrò, ispirata anche anche alla Vulcan da pista, la nuova Victor è alimentata da un motore V12 da 7,3 litri che è stato ulteriormente ottimizzato da Cosworth per produrre 836 CV e 821 Nm di coppia.



Ma la cosa più sorprendente della creazione di Aston è che questo più che potente motore è accoppiato ad un cambio manuale a sei marce. Questo rende la nuova Victor la Aston Martin manuale più potente mai realizzata. Le sospensioni offrono sei diverse impostazioni per rendere la Victor più compatibile con le condizioni di guida stradale, essendo l'auto completamente legale, almeno nel Regno Unito. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio ed è rifinita in Pentland Green mentre l'interno è rivestito in color Forest Green con pelli di alta qualità, oltre al cashmere utilizzato per alcuni dettagli. Non ci sono informazioni disponibili sui prezzi, che saranno in linea rispetto a quanto ci si possa aspettare da un prodotto Aston Martin creato su misura come questo. Il nome Victor è stato invece scelto come omaggio a Victor Gauntlett, magnate dell'industria petrolifera che fu co-proprietario di Aston Martin a partire dal 1981.