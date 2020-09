Ami 100% ëlectric, car sharing ispirato a quartieri parigini

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Ami 100% ëlectric alla conquista della Francia. La vettura elettrica di casa Citroen che ha già convinto oltre 1000 clienti in patria, si unisce ora alla flotta parigina di car sharing firmata Free2Move. Ami 100% ëlectric entrerà in 'squadra' a partire da metà settembre, quando un centinaio di vetture saranno disponibili in carsharing nelle strade della capitale. L'arrivo in carsharing sarà l'occasione di scoprire le decorazioni uniche 'Ami Love Paris' e tutte le potenzialità di Ami, 100% elettrica, 2 posti, ultra-compatta e maneggevole per la vita in città. Citroën ha voluto dare il massimo risalto al lancio di Ami e per questo, Citroën e Free2Move, in collaborazione con l'agenzia Traction (groupe BETC), lanciano l'operazione «Ami Love Paris' e mettono al servizio dei cittadini di Parigi una flotta di veicoli diversa da qualsiasi altra. Per omaggiare la città, 20 Ami 100% ëlectric sono state infatti decorate con i colori di 20 quartieri iconici della capitale. Il design di questi 20 veicoli è stato immaginato grazie ai racconti e agli aneddoti dei loro abitanti, tra i quali David Twose, pittore di Montmartre, Maria Romualdo, custode di edifici a Pigalle da 32 anni, Francis Bonneau, direttore di sala al 'Deux Magots', Martine Fabrègue che lavora nell'ostello della gioventù 'Les Piaules' a Belleville, oltre a Danny Levaux, marinaio fin dall'infanzia su imbarcazioni commerciali e capitano per 10 anni su battelli, in particolare sul River Palace ormeggiato sul molo André Citroën e che accompagna i turisti a Parigi navigando sulla Senna con partenza dal quartiere Javel. Questo lancio sarà accompagnato da una campagna social media geolocalizzata al 100% a Parigi, composta da mini-film digitali che raccontano le storie dei parigini che hanno partecipato allo sviluppo dei design.