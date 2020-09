A 16 anni guida un'auto senza assicurazione e fugge dai Cc

Alla guida di un'auto senza assicurazione e sottoposta a fermo ha amministrativo, ha forzato l'alt di una pattuglia di carabinieri nel Reggiano ed è fuggito.

Protagonista ieri pomeriggio un 16enne, inseguito dai militari da Sant'Ilario d'Enza fino a Montecchio Emilia e alla fine denunciato, quando è uscito di strada perdendo il controllo della macchina, dopo una serie di pericolosi sorpassi.

La vettura era intestata a un pregiudicato ed è stata sequestrata. Il ragazzo, preso dopo un'ulteriore fuga a piedi nei campi, risponde di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Sono in corso indagini per chiarire come sia entrato in possesso dell'auto.