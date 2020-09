Festa Ferrari a Firenze per celebrare 1000 Gp

Cinque monoposto Ferrari in piazza della Signoria, a Firenze. Sabato 12 e domenica 13 settembre il capoluogo toscano si tinge di rosso per celebrare i 1000 Gran premi della casa di Maranello in Formula 1, ricorrenza che cadrà con il Gp al Mugello: due giorni di festa per raccontare la storia della squadra corse e della casa automobilistiche.



Il programma, si legge in una nota del Comune la cui giunta ha dato il via libera all'evento, prevede la parata delle vetture più memorabili di 70 anni di Gp e uno spettacolo di video mapping con proiezioni sulla facciata di Palazzo Vecchio, performance a terra verticali, in programma il 12: gli ospiti Ferrari saranno sistemati in un'area allestita vicino all'Arengario di Palazzo Vecchio e dopo saranno a cena nel Salone dei Cinquecento mentre cittadini e turisti, nei limiti di compatibilità con le regole di distanziamento anti Covid-19, potranno assistere da piazza Signoria.



Sempre in piazza della Signoria non ci saranno solo le vetture iconiche della Rossa ma anche quelle della gamma Ferrari del 2020, nonché una show-car con la speciale livrea celebrativa dei 1000 Gp realizzata in esemplare unico. Le auto saranno in mostra tutta la giornata di domenica 13.