UberSummer, servizio su Milano e Roma si estende a settembre

UberSummer, il servizio per raggiungere le mete estive urbane di Milano e Roma ad una tariffa scontata del 25%, resterà disponibile anche per tutto settembre. Nella Capitale, inoltre, per questo mese UberSummer sarà disponibile anche per raggiungere Tiberis, la spiaggia sul Tevere.



Grazie all'iniziativa Uber, i milanesi rimasti in città ad agosto hanno potuto raggiungere a condizioni vantaggiose il BAM Park e l'Idroscalo, il mare di Milano, così come i romani hanno potuto usufruire del servizio UberSummer per raggiungere gli stabilimenti balneari del litorale di Ostia. Nella Capitale, la settimana in cui sono state prenotate più corse è stata quella del 17 agosto. Principalmente i romani si sono mossi verso i lidi di Ostia alle 18 del pomeriggio, orario perfetto per guardare il tramonto in riva al mare. A Milano la destinazione preferita è stata l'Idroscalo e la settimana in cui sono state effettuate più corse è quella del 10 agosto: anche quil'orario preferito è stato le 18, giusto in tempo per un aperitivo in mezzo al verde.



UberSummer rimarrà dunque attivo anche per tutto il mese di settembre, permettendo così a cittadini milanesi e romani di ritagliarsi ancora gli ultimi scampoli d'estate e prendersi così una pausa dalla quotidianità urbana, raggiungendo a bordo delle sue auto nere, a prezzi accessibili e in modo pratico e veloce, le location cittadine ideali dove trascorrere qualche ora di relax e divertimento: Tiberis e Ostia a Roma, e BAM Park e l'Idroscalo a Milano. UberSummer integra tutte le caratteristiche del servizio UberBlack: la possibilità di conoscere in anticipo il driver, il modello della macchina e il costo della corsa; effettuare il pagamento via app; la possibilità di condividere il costo della corsa con altri passeggeri; utilizzo del safety toolkit in caso di necessità.



Come per UberBlack, UberSummer offre sempre un'esperienza sicura grazie ad alcune misure introdotte da tempo sulla app: Check You Ride, che permette di verificare la corrispondenza della targa, della marca e modello della macchina e della foto dell'autista con quelle presenti sull'applicazione; verifica del codice Pin, la funzione che permette al passeggero di avere un Pin da comunicare al driver prima di salire a bordo, introducendo così un ulteriore elemento di sicurezza. UberSummer, infine, garantisce viaggi sicuri in materia di Covid grazie a speciali misure introdotte per proteggere passeggeri e autisti.