MilanoAutoClassica: passione, tradizione e storia

Il piacere e la passione per l'auto tornano in primo piano alla decima edizione di Milano AutoClassica nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 25 al 27 settembre prossimi. E la decisione di anticipare di un paio di mesi l'appuntamento presa per consentire a espositori e pubblico di essere centrali in questi mesi densi di aspettative per tutto il settore, sta ricevendo importanti segnali di fiducia. L'ottimo andamento delle adesioni all'evento, a riprova del desiderio delle imprese di rilanciare l'economia e l'alto numero di prevendite online registrate dalla biglietteria testimoniano infatti la crescente fiducia del pubblico appassionato alle leggende automobilistiche di tornare a condividere la passione per le belle auto in un ambiente sicuro e nel rispetto delle regole.

Un ulteriore segnale positivo arriva poi dalla riconfermata adesione alla kermesse milanese di Retro Classics Stoccarda, uno dei più rinomati eventi europei nel panorama internazionale d'auto d'epoca, nonchè la più grande fiera al mondo per quantità di espositori e superficie occupata, che torna a Milano AutoClassica per il terzo anno consecutivo, confermando la sua fiducia nel nostro Paese e rafforzando la sinergia tra le due manifestazioni, fiore all'occhiello dei modelli classici.

Una circostanza, che non era certo scontata in un anno così delicato e difficile, che rafforza la sinergia tra la più grande mostra al mondo di auto classiche e l'appuntamento glamour di Fiera Mlano. L'area espositiva dedicata alla rassegna tedesca nel padiglione 22 ospiterà automobili storiche e auto di lusso, auto d'epoca e modelli della divisione Neo Classics per incontrare il gusto del pubblico italiano, aprire a nuovi target e stabilire contatti. Da segnalare tra i modelli in esposizione, 2 Porsche di OM-Automobile, rivenditore premium sito a Wendelstein (Bavaria): si tratta del restauro di altissimo livello di una 356 Speedster del 1955 nello straordinario colore blu, disponibile solo quell'anno, ed una Porsche 911 2.2T di colore arancione, appartenuta all'attore italiano Salvatore Borghese e apparsa nel film "La Banda del Gobbo".