ASI, al Modena Motor Gallery per giovani

In occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca in programma domenica 27, ASI dedica ai giovani la sua presenza al Modena Motor Gallery.



L'opportunità offerta dalla manifestazione che si svolgerà tenendo conto di tutte le normative anti Covid-19, sarà quella garantita da 'ASI Giovani in tour', raduno pensato per portare i partecipanti alla scoperta delle tante eccellenze motoristiche emiliane. Sabato 26 e domenica 27 settembre i giovani appassionati si daranno appuntamento nel cuore della Motor Valley iniziando il tour presso l'Azienda Agricola Hombre, dov'è custodita la Collezione Panini dedicata al marchio Maserati. Nel pomeriggio del sabato proseguiranno alla volta di Maranello per la visita del Museo Ferrari, concludendo all'Arena Gremiole con cena e drive-in. La giornata di domenica 27 si svolgerà invece interamente a Modena Motor Gallery, dov'è prevista la partecipazione di ASI con un proprio stand espositivo nel padiglione B. L'evento gode del patrocinio del Comune di Maranello e vede il coinvolgimento dell'Associazione Città dei Motori.