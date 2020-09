Aveva la patente revocata dal 2014, ma continuava a guidare. Ieri mattina la Polizia Stradale di Altedo (Bologna) ha fermato un autotrasportatore sull'A13 Bologna-Padova. L'uomo, un marocchino di 48 anni era alla guida di un camion di una ditta bolognese: è stato multato per circa 5.100 euro per guida senza patente, oltre ad altre infrazioni rilevate per circa 400 euro. Anche la ditta sarà multata.