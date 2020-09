Opel, al via formazione per 170 giovani in Germania

Circostanze particolari richiedono misure particolari: nel rispetto delle severe direttive sulle imprese in materia di tutela della salute, circa 170 giovani hanno iniziato la loro formazione professionale in Opel Germania.



A differenza della consueta tradizione, non sono stati accolti tutti contemporaneamente nella sede principale di Rüsselsheim, bensì in diversi gruppi più piccoli dal responsabile della formazione Carsten Brust, dal suo team e dai rappresentanti dei lavoratori.



L'inserimento dei circa 120 nuovi apprendisti nella nuova area di competenza - come richiesto in tutto il campus Opel - è stato ovviamente con la mascherina, a una distanza di sicurezza sufficiente e nel rigoroso rispetto delle norme igieniche. ''La formazione è una sfida speciale di questi tempi -dice Ralph Wangemann capo del personale di Opel- Noi siamo lieti di accoglierli, perché per noi è importante consentire ai giovani di iniziare bene la loro vita professionale e quindi di avere un futuro migliore. Siamo felici di poter accogliere oggi in Germania più tirocinanti di quanti ne abbiamo ricevuti l'anno scorso''. Come l'anno precedente, 34 apprendisti stanno iniziando il loro apprendistato presso la sede di Kaiserslautern e 14 a Eisenach, molto di più rispetto all'anno precedente. La formazione professionale ha una lunga tradizione in Opel. Più di 150 anni fa, il primo apprendistato è iniziato con l'azienda e da allora in Germania sono stati formati oltre 25.000 giovani.