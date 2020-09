Ford, Puma è ibrida più venduta in Italia nel 2020

Puma Hybrid e Kuga Plug-In Hybrid registrano buone performance nel mercato italiano ad agosto. In particolare, Puma, crossover compatto con motorizzazione EcoBoost Hybrid, si conferma l'auto ibrida più venduta del 2020.



Con 9.090 unità EcoBoost Hybrid vendute dal lancio di gennaio a oggi (su un totale di 12.953), Puma è stata molto apprezzata dai consumatori italiani che hanno saputo riconoscere le qualità e i vantaggi dell'EcoBoost Hybrid, il primo livello di elettrificazione Ford. Il motore EcoBoost 1.0 3 cilindri abbinato a un propulsore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V, è stato sviluppato per ottimizzare l'efficienza nei consumi e offrire un'esperienza di guida più reattiva e gratificante. Bene, nell'ottavo mese dell'anno, anche la Kuga, la cui nuova generazione è stata lanciata a marzo del 2020. La Ford più elettrificata di sempre, primo modello a offrire 3 declinazioni ibride, è già l'auto plug-in più venduta nei primi 8 mesi dell'anno, con 1.132 unità immatricolate dal lancio.



Disponibile nella declinazione Titanium, nella sportiva ST-Line e nell'esclusiva Vignale, Kuga plug-in offre l'autonomia di guida e la libertà di un motore a combustione tradizionale, unito all'efficienza di un propulsore elettrico.



La struttura split-power combina un motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh per produrre 225 CV in grado di garantire 72km NEDC (56km WLTP) di autonomia in modalità elettrica, consumi da 1.2 l/ 100 km ed emissioni di CO2da 26 g/km NEDC (da 1.4 l/100 km e da 32 g/km WLTP).