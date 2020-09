Ztl, Torino dà addio a 'Centro Aperto'

La Giunta comunale, come annunciato nei mesi scorsi, ha formalizzato l'addio alla nuova Ztl 'Torino Centro Aperto', che prevedeva una sorta di ticket d'ingresso. La delibera approvata oggi dichiara "l'insussistenza delle condizioni per procedere alla positiva valutazione di fattibilità" della proposta di project financing della società Municipia ed evidenzia che le mutate condizioni per l'emergenza Covid19 hanno cambiato "i presupposti che supportavano la proposta presentata dai privati". Per questo motivo "l'Amministrazione ritiene di non poter più procedere alla valutazione della fattibilità della proposta di Municipia, né a prendere in considerazione una nuova proposta che si basi su una diversa modalità di accesso alla Ztl".

Per le opposizioni si tratta di "una buona notizia per la città". "Appendino - osserva il capogruppo Pd Stefano Lo Russo - abbandona 'Torino Centro Aperto'. La scusa è la pandemia, la realtà è che si sono accorti dopo anni che il progetto era sbagliato e dannoso". Il capogruppo del Carroccio, Fabrizio Ricca, parla di "una vittoria della Lega ma anche dei tanti commercianti che si sono battuti in questi mesi per affondare una iniziativa pericolosa, classista e che non teneva conto di chi a Torino vive e lavora".