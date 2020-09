Robert Downey Jr, una Bmw firmata SpeedKore per Iron Man

Una BMW del 1974 firmata da SpeedKore per 'Iron Man'. L'azienda di tuning specializzata nella modifica di veicoli con abbondante uso di fibra di carbonio, ha infatti realizzato un nuovo modello per l'attore Robert Downey Jr, che nella saga cinematografica degli Avengers ha interpretato proprio 'l'uomo di ferro'. I tecnici di SpeedKore, che per Downey Jr avevano già lavorato ad una Ford Mustang Boss 302 che l'attore usa personalmente e ad una Chevrolet Camaro del 1967 per il 'collega' Captain America, Chris Evans, questa volta hanno invece messo le mani su una BMW 3.0 CS del 1974, costruita specificatamente l'attore. Niente fibra di carbonio per la carrozzeria però, anche in via del tutto eccezionale è rimasta d'acciaio. Per il resto, tanti i cambiamenti, a cominciare dal muso frontale rivisto, dalle modanature e da un paraurti posteriore personalizzato. Il tutto, conservando il più possibile lo stile classico dell'auto. La verniciatura in rosso mattone si abbina con la griglia BMW originale, con i contorni dei finestrini in grigio e coi cerchi forgiati in colorazione canna di fucile. A frenare il veicolo ci pensano pinze freno a sei pistoncini all'anteriore e pinze a quattro pistoncini al retrotreno, mentre la carrozzeria poggia su molle Bilstein. Dentro, diverse tonalità di pelle marrone e grigio legno. I contrasti invece vengono garantiti da piccole parti in avorio, come la striscia che divide in due il cruscotto e le portiere. Sotto al cofano, invece del motore originale da 3,0 litri, c'è un 3,6 litri da 315 cavalli di potenza, con un cambio automatico a quattro rapporti.