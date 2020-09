Peugeot compie 210 anni, ingresso di 1 euro museo Sochaux

In occasione delle celebrazioni per il 210° anno anniversario del marchio, che ricorre il prossimo 26 settembre, Peugeot lancia un'iniziativa che prevede, dal 1 settembre al 31 ottobre prossimi, l'ingresso al Museo de l'Aventure Peugeot di Sochaux al prezzo simbolico di solo un euro. Il Museo è uno dei luoghi imperdibili della Francia orientale, principale testimone di due secoli della saga industriale del Marchio del Leone. Situato a Sochaux, è radicato nello storico baluardo delle produzioni del marchio Peugeot dal 1810 ad oggi. Il pubblico avrà l'opportunità di scoprire la mostra "Electriquers", i veicoli elettrici del Leone dal 1941 al 2010.Attraverso questa mostra, i visitatori potranno ammirare alcuni dei modelli elettrici più emblematici del marchio: dalla VLV del 1941 alla concept car EX1 del 2010, compresa la 106 Electric del 1993. Sono presenti anche furgoni elettrici con carrozzeria Janoir del 1926, ma anche prototipi elettrici basati sul modello 202 del 1940. Tutti questi progetti dimostrano la grande attenzione per l'innovazione del brand del Leone.