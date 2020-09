Lamborghini: il ministro Amendola visita gli stabilimenti

Il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, ha fatto visita agli stabilimenti di Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese (Bologna). Dopo aver incontrato una rappresentanza del board of management ed essersi confrontato sulle future strategie della Casa del Toro, Amendola ha visitato gli stabilimenti produttivi. "Lamborghini rappresenta una delle eccellenze assolute italiane. Un nome famoso nel mondo da quasi 60 anni, grazie alla illuminata visione imprenditoriale e allo straordinario rapporto tra management e lavoratori. Un esempio per tutti", ha detto il ministro.

Per Stefano Domenicali, presidente e ad di Lamborghini, "è sempre motivo di orgoglio ricevere la visita delle più alte cariche dello Stato. Sentire, specialmente in un momento come quello attuale - ha detto Domenicali - la vicinanza delle istituzioni è per noi molto importante e significa che stiamo facendo cose positive. L'italianità è il valore centrale della nostra identità e, allo stesso modo, l'azienda rappresenta un asset imprescindibile per il Paese".