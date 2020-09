Eco-incentivi, oggi si riparte: sos click-day per le richieste

Da oggi sono riaperte le prenotazioni per gli eco-incentivi auto attraverso la piattaforma ministeriale ecobonus.mise.gov.it. Intanto, i concessionari stanno già applicando le regole in vigore 15 agosto utilizzando le risorse aggiuntive del Decreto Agosto per il contributo statale (concentrati in particolare sulla fascia di emissioni fra 61 e 110 g/km) e questo potrebbe far pensare ad una sorta di 'click day' nel primo giorno di riapertura prenotazioni con un possibile esaurimento fondi fin momento dell'inserimento dei nuovi ordini rimasti pendenti.

In base alle informazioni fornite dalle case automobilistiche, infatti, i fondi per gli incentivi statali saranno comunque sufficienti a coprire tutti i contratti già siglati e oltre, ma è probabile che le risorse non basteranno a garantire l'eco-incentivo fino alla scadenza prevista. Gli eco-incentivi previsti dal decreto Rilancio, prevedono un contributo che può arrivare fino 10mila euro(nel caso di acquisto di un'auto elettrica o ibrida e contestuale rottamazione di un vecchio veicolo).

L'agevolazione, che viene applicata direttamente dal concessionario, è teoricamente valida fino al 31 dicembre 2020 oppure fino ad esaurimento risorse. Il Decreto Agosto ha rifinanziato l'ecobonus euto green, rimodulando le fasce di emissioni e introducendo un nuovo meccanismo per cui le nuove risorse sono distribuite in modo specifico fra le diverse tipologie di auto. In estrema sintesi, è stata divisa in due la precedente fascia di emissioni fra i 61 e i 110 g/km, per cui il contributo cambia per le emissioni fra i 61 e i 90 g/km, e fra i 91 e i 100 g/km.

Dei nuovi 300 milioni stanziati, oltre ai 50 che vanno a coprire le prime due fasce (fino a 60 g/km), ci sono 150 milioni per le emissioni da 61 a 90 g/km e 100 milioni per l'ultima fasciada 90 a 110 g/km.