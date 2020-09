Bentley Flying Spur, raggiunta quota 40 mila esemplari

La produzione di Bentley Flying Spur ha toccato quota 40mila. La casa automobilistica di Crewe, ha realizzato a mano il 40millesimo esemplare della sua berlina sportiva di lusso, presente sul mercato mondiale con la terza generazione. Originariamente battezzata Continental Flying Spur e in seguito Flying Spur per poter distinguere ulteriormente l'auto dalla Continental GT, il modello è sempre stato pensato da Bentley per ottenere un bilanciamento tra prestazioni, maneggevolezza, comfort in stile limousine a quattro porte e integrando l'artigianato britannico con una tecnologia innovativa e all'avanguardia. Tutte e tre le generazioni di Flying Spur sono state progettate, ingegnerizzate, sviluppate e prodotte nella casa di Bentley a Crewe. Ognuna delle 40mila auto prodotte ha trascorso più di 100 ore sulla linea di produzione dedicata dove un team di 250 persone assembla meticolosamente a mano ogni Flying Spur. Una volta terminata e sottoposta a centinaia di controlli di qualità, l'auto viene spedita al suo proprietario che la riceverà in uno dei 68 diversi paesi in cui Bentley opera. Delle 40mila Flying Spurs prodotte in 15 anni, circa il 50 per cento è stato commissionato da clienti nei due mercati principali di Bentley, suddivisi equamente tra Cina ed America. Nel mercato interno di Bentley, il Regno Unito, la berlina grand touring di lusso ha segnato circa il 10 per cento delle vendite. Il restante 40 per cento delle vetture viene destinato ai clienti in Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico.



L'illustre storia della Bentley Flying Spur risale al 1952, quando il capo progettista, J.P. Blatchley, e l'ingegnere, Ivan Evernden, collaborarono a un progetto non ufficiale per riportare Bentley all'apice del mercato Grand Touring. Il loro progetto era basato sul motore Bentley sei cilindri in linea da 180 CV e 4,9 litri che sarebbe stato sostituito nel 1959 con un V8 da 6320 cc. La loro coupé Continental R-Type fu accolta con ampi consensi, grazie alla carrozzeria elegante progettata da H.J. Mulliner e alla capacità di viaggiare tutto il giorno a 100 miglia all'ora. È stata seguita dalla coupé S1, che condivideva molti dei componenti della R-Type, ed era chiaro che una berlina S1 sarebbe stata la logica evoluzione. H.J. Mulliner era convinto che ci sarebbe stato un mercato di nicchia ma potenzialmente raffinato per una S1 Continental a quattro porte come alternativa all'offerta di fabbrica. Il loro design era equilibrato ed elegante, con ampio spazio per quattro persone.



La nuova quattro porte è stata battezzata da Arthur Talbot Johnstone, amministratore delegato di H.J. Mulliner, in onore del simbolo araldico della sua famiglia, il clan Johnstone degli Scottish Borders. Il primo esempio mostrava persino la mascotte dello sperone del clan Johnston sulla griglia del radiatore. HJ Mulliner ha creato 217 esemplari della S1 Continental Flying Spur, uno dei quali è oggi attivo protagonista delle attività del Bentley's Heritage Collection. L'arrivo del più potente motore V8 interamente in alluminio di Bentley nel 1959 segnò anche il lancio della S2, che andava a sostituire la S1. Allo stesso tempo, HJ Mulliner è stata acquistata da Bentley Motors per diventare una divisione del marchio. Bentley ha fatto rivivere il nome Continental Flying Spur nel 2005, come una versione a quattro porte della coupé Continental GT. Il nuovo modello era disponibile con un motore W12 e trazione integrale e poteva raggiungere una velocità massima di 312 km/h combinando lusso e prestazioni. Nel 2013, è stata lanciata la seconda generazione di Flying Spur, come una linea di modelli separata distinta, lasciando così 'Continental'. Durante i sei anni successivi, l'auto è stata trasformata da un programma di sviluppo e perfezionamento costante che includeva l'aggiunta di un propulsore V8 biturbo da 4,0 litri.



La terza iterazione della Flying Spur sta scrivendo un capitolo completamente nuovo nella storia della Bentley Grand Touring a quattro porte, tra tecnologia moderna e tradizione.