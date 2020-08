Volkswagen Karmann Ghia, 'arte automobilistica' del 1955

Arrivava nel 1955 la Volkswagen Karman Ghia, considerato oggi un empio d'arte automobilistica.



La storia della Karmann Ghia vive nel suo nome. Wilhelm Karmann era un costruttore di automobili a contratto che nel 1953 chiese alla Carrozzeria Ghia di Torino di prendere il telaio di un Maggiolino e progettare una vettura sportiva decappottabile.

Dopo quattro mesi di lavoro segreto, Ghia mostrò a Karmann il risultato che venne condiviso con l'amministratore delegato della Volkswagen all'epoca, Heinrich Nordhoff. I due decisero quindi di costruire una coupé 2+2 posti e una cabriolet. Il prototipo della Karmann Ghia non assomigliava per niente al Maggiolino. Il muso era elegante l'abitacolo ampio. Il senso di sportività era dato dall'assetto ribassato. Il motore era quello del Maggiolino ma le sospensioni erano state modificate con una barra oscillante anteriore e diverse molle per una migliore risposta. Per il modello di produzione, Volkswagen ha aggiunto alcuni dettagli come un paio di bocchette cromate, ma per il resto ha mantenuto intatto l'aspetto del prototipo, anche se le sue forme richiedevano molte ore di lavorazione manuale del metallo. Dopo la sua rivelazione nel luglio 1955, la produzione iniziò in agosto e le prime auto arrivarono negli Stati Uniti nel 1956. Con 36 cavalli e 150 libbre in più rispetto al Maggiolino di serie, Karmann Ghia era tutt'altro che un veicolo veloce ed era in grado di raggiungere i 60 mph in 28 secondi.



Nei successivi 19 anni, la Karmann costruì 362.601 coupé e 80.881 cabriolet, con vendite negli Stati Uniti di quasi 279mila unità. La Karmann realizzò un totale di 362.601 coupé e 80.881 cabriolet. Nel 1974 il modello passò attraverso diversi aggiornamenti condivisi con il Maggiolino, con una potenza che alla fine raggiunse i 60 CV. Oggi, Karmann Ghia è un modello molto ricercato dai collezionisti.